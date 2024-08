China soma mais de 10 milhões de pontos de carregamento para veículos elétricos

A China tem agora mais de 10 milhões de pontos de carregamento para veículos elétricos em todo o país, entre os quais 3,2 milhões são estações públicas, de acordo com dados oficiais hoje divulgados.

No total, a China concluiu a instalação de 10,60 milhões de estações de carregamento até ao final de julho, o que representa um aumento de 53%, em termos homólogos, informou hoje a televisão estatal CCTV, que citou dados da Administração Nacional de Energia do país.

Entre estes, 3,209 milhões são pontos de carregamento públicos e os restantes 7,394 milhões são privados.

De acordo com a CCTV, nas cidades do leste do país, incluindo Hangzhou e Xangai, as autoridades estão a tentar expandir a utilização de estações de carregamento partilhadas, "o que permite aumentar a eficiência destes pontos em três vezes".

Foram também construídas estações de carregamento ultrarrápido nas autoestradas que ligam as cidades centrais de Chengdu e Chongqing, enquanto o país está agora a tentar acelerar a instalação de pontos de carregamento nas zonas rurais.

Segundo Zou Peng, secretário-geral executivo da Aliança para a Promoção de Infraestruturas de Carregamento de Veículos Elétricos da China (EVCIPA), o país tem "a maior rede de serviços de carregamento e partilha do mundo".

"A potência total de carregamento e partilha ultrapassou os 160 milhões de quilowatts, que podem atualmente satisfazer as necessidades de carregamento de mais de 24 milhões de veículos de energia nova", afirmou.

Numa tentativa de promover este tipo de energia automóvel e reduzir a grave poluição nas cidades chinesas, as autoridades de várias províncias anunciaram, nos últimos anos, todo o tipo de medidas, incluindo medidas fiscais, para promover a utilização de carros elétricos.

A taxa de penetração dos veículos elétricos no mercado atingiu 25% em 2023 na China, em comparação com 15% na Europa e 8% nos EUA, de acordo com um estudo publicado no ano passado pela empresa de consultoria global Bain & Company.