Calor agravado por poluição matou quase 50 mil europeus em 2023

O calor agravado pela poluição de dióxido de carbono matou quase 50 mil pessoas na Europa em 2023, segundo um estudo publicado na revista “Nature Medicine” esta segunda-feira. O país com maior mortalidade foi a Grécia. Os cientistas espanhóis estimam que 47.690 pessoas morreram devido ao calor em 2023, o que representa a segunda maior taxa de mortalidade relacionada com altas temperaturas no período entre 2015 e 2023. O ano com maior taxa de mortalidade é 2022, dizem os autores. Os resultados da investigação apontam para uma maior taxa de mortalidade nas mulheres – com um rácio de 1,55 mortes por cada morte de um homem – e nas pessoas com mais de 80 anos – um rácio de 8,68 mortes por cada morte entre os 65 e os 79 anos.

Sem surpresas, os países com maior mortalidade são os do sul da Europa. Entre esses, Portugal é o que regista menos mortes devido ao calor (136 por milhão de pessoas). Acima, por ordem crescente, estão o Chipre (167), a Espanha (175), a Itália (209), a Bulgária (229) e a Grécia (393). O estudo sublinha que 2023 foi o ano mais quente no mundo desde que há registos, e o segundo mais quente na Europa. A subida das temperaturas foi potenciada pelos gases com efeito de estufa e pelo evento natural El Niño, com “quase metade dos dias a exceder o limiar de 1,5 graus Celsius estabelecido no Acordo de Paris”. “Permanecer abaixo deste limiar é crucial para minimizar os riscos de saúde e os impactos e necessidade para mais adaptação”, dizem os cientistas, que também apontam que “as previsões climáticas plurianuais indicam que este limite vai provavelmente ser excedido antes do ano 2027”.