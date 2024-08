Biden, Starmer, Macron, Scholz e Meloni instam a acordo imediato de cessar-fogo em Gaza

Os líderes políticos apoiaram o apelo dos países mediadores - Estados Unidos, Egito e Qatar - para que as delegações de Israel e do Hamas "retomem as conversações ainda esta semana, com o objetivo de concluir o acordo o mais rapidamente possível".

"Sublinhámos que não há mais tempo a perder. Todas as partes devem cumprir as suas responsabilidades", sustentaram, depois de o Hamas ter anunciado que não participaria na próxima reunião, agendada para quinta-feira no Cairo ou em Doha.

Israel declarou a 7 de outubro de 2023 uma guerra na Faixa de Gaza para "erradicar" o Hamas, horas depois de este ter realizado em território israelita um ataque de proporções sem precedentes, matando 1.194 pessoas, na maioria civis.