Zelensky fala pela primeira vez em incursão militar em solo russo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez este sábado referência pela primeira vez à incursão militar ucraniana em território russo, em particular na região de Kursk, e disse que prepara novas medidas para "limitar ainda mais o estado russo".

Numa mensagem de vídeo e texto partilhada na rede social X, Zelensky revelou que recebeu informações do chefe do Estado-Maior do Exército, Oleksandr Sirski, sobre a linha da frente de combate e sobre os esforços "para levar a guerra ao território do agressor".

"A Ucrânia está a demonstrar que sabe como restabelecer a justiça e aplicar a pressão necessária sobre o agressor", escreveu o presidente ucraniano, acrescentando: "Estamos a preparar novas medidas para limitar ainda mais o estado russo".

A região de Kursk, vizinha do município de Lipetsk e que faz fronteira com a Ucrânia, enfrenta desde terça-feira uma incursão ucraniana e entrou em estado de emergência.

O ataque ucraniano foi descrito pelo Presidente russo Vladimir Putin como uma "provocação em grande escala" por parte de Kiev, que acusou de realizar "bombardeamentos indiscriminados com diferentes tipos de armas, incluindo mísseis, contra edifícios civis, edifícios de habitação e ambulâncias.