Trump usa canção de "Titanic" em comício. Céline Dion já criticou

A cantora canadiana Céline Dion criticou, este sábado, o uso da sua música "My Heart Will Go On", tema do famoso filme "Titanic", durante num comício do candidato presidencial republicano Donald Trump, nos Estados Unidos.

A música e o videoclipe foram exibidos no comício do ex-presidente dos EUA em Bozeman, Montana, na sexta-feira, no grande ecrã perto do palco, algo que não foi autorizado pela equipa da cantora.



Numa mensagem partilhada na rede social X, a equipa escreveu que "de forma alguma este uso é autorizado e a Céline Dion não apoia este ou qualquer uso semelhante". No final, ainda foi deixado a questão, de forma irónica: “E a sério, aquela música?”