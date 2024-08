Funeral da criança lusodescendente vítima de ataque no Reino Unido realizou-se hoje

Centenas de pessoas assistiram este domingo em Southport, no Reino Unido, ao funeral da menina lusodescendente que foi vítima, juntamente com duas outras crianças, de um ataque, em 29 de julho, numa escola de dança naquela cidade.

As crianças estavam a participar num evento numa escola de dança inspirado pela artista norte-americana Taylor Swift quando o suspeito entrou armado com uma faca e começou a atacá-las. Registaram-se ainda oito menores e dois adultos feridos.

Depois do ataque, o país foi abalado por uma série de motins violentos anti-imigração, que, segundo as autoridades, foram convocados por grupos de extrema-direita, por se terem espalhado rumores "online", parcialmente desmentidos, de que o suspeito do ataque seria um requerente de asilo muçulmano.

Apesar de, à data do ataque, o suspeito ser menor de idade, a justiça autorizou a divulgação da sua identidade para esclarecer que o jovem é natural do País de Gales e filho de pais ruandeses.

Aos tumultos, as autoridades responderam com uma reação judicial severa, com mais de 700 detenções, 300 acusações e as primeiras sentenças de prisão proferidas contra desordeiros e publicações "online" que incitaram à violência.

No sábado, milhares de pessoas participaram em manifestações contra o racismo em todo o Reino Unido, em resposta aos motins impulsionados pela extrema-direita que agitaram o país durante uma semana.