Uma vítima portuguesa na queda de avião no Brasil

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros já está em contacto com a família e lamenta profundamente a morte desta portuguesa, bem como das restantes vítimas, transmitindo sentidas condolências a todos os familiares", pode ler-se na nota do ministério.

Uma portuguesa está entre as vítimas mortais do acidente aéreo de sexta-feira no estado de São Paulo, Brasil, que causou a morte das 61 pessoas a bordo.

O avião da companhia aérea VOEPASS, um bimotor ATR-72-500, voava entre Cascavel e São Paulo, e despenhou-se por volta das 13h25 (17h25 em Lisboa).

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o avião a dar voltas em torno de si próprio antes de se despenhar no meio de um grande estrondo e muito perto de algumas casas.

De acordo com o "site" especializado Flightradar, o avião tinha realizado mais dois voos durante a manhã antes de se despenhar.

O Governo do estado de São Paulo anunciou a criação de um gabinete de crise instalado no Aeroporto de Guarulhos, para onde se dirigia o avião, para esclarecer as causas do acidente - uma vez que a descoberta da caixa negra já foi confirmada -, identificar os corpos das vítimas e apoiar os familiares.

A VOEPASS disse em comunicado que "está a dar prioridade à prestação de assistência sem restrições às famílias das vítimas e a colaborar efetivamente com as autoridades para determinar as causas do acidente".

O Presidente e o primeiro-ministro portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro, endereçaram mensagens de condolências a Lula da Silva.