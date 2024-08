Uganda. Duas crianças entre oito mortos em deslizamento de aterro sanitário

Oito pessoas, entre as quais duas crianças, morreram este sábado após um deslizamento de terras num aterro sanitário em Kampala, capital do Uganda, anunciaram as autoridades locais, citadas pela agência France-Presse (AFP).

De acordo com a imprensa local, citada pela AFP, pessoas, animais e casas foram abalroadas pelo deslizamento de terras na sequência de fortes chuvas num aterro no bairro de Kiteezi, no norte da capital ugandesa.

"Oito pessoas foram encontradas mortas até ao momento, seis adultos e duas crianças", declarou num comunicado postado na rede social X a Autoridade da Cidade Capital de Kampala (KCCA, na sigla em inglês), que gere o local, falando num acontecimento "muito triste".

A KCCA indicou também que 14 pessoas foram socorridas e transportadas até ao hospital, sem revelar o seu estado de saúde.

"A operação de salvamento ainda está em curso e comunicaremos as informações à medida que nos chegarem", acrescentou.

Imagens do local da tragédia mostram uma escavadora a passar por entre pilhas de lixo enquanto os habitantes locais observam.

Segundo a KCCA, houve uma "falha estrutural na massa de resíduos esta manhã, resultando no colapso de um troço do aterro".

"As nossas equipas, juntamente com outras agências governamentais, estão no terreno a implementar as medidas necessárias para proteger a área e evitar novos acidentes", acrescentou a KCCA.

O Daily Monitor, um jornal independente do Uganda, recordou no seu 'site' que o chefe da KCCA, Erias Lukwago, tinha alertado em janeiro que as pessoas que trabalhavam ou viviam perto do aterro de Kiteezi estavam expostas a riscos para a saúde, por causa do lixo acumulado.