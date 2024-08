Seul diz que a Coreia do Norte lançou mais balões de lixo em direção à Coreia do Sul

Nas últimas semanas, a Coreia do Norte terá lançado mais de 2.000 balões com resíduos de papel, restos de pano e pontas de cigarro em direção ao Sul, descrevendo esta atitude como uma retaliação aos ativistas civis sul-coreanos que terão lançado folhetos de propaganda anti-Pyongyang pela fronteira.

O exército da Coreia do Sul acusou este sábado a Coreia do Norte de lançar balões com lixo, aumentando uma bizarra campanha de guerra psicológica no meio das crescentes tensões entre os dois rivais.

O lixo de pelo menos um balão norte-coreano caiu no complexo presidencial sul-coreano no final do mês passado, levantando preocupações sobre a vulnerabilidade das principais instalações sul-coreanas.

O balão não continha material perigoso e ninguém ficou ferido, disse o serviço de segurança presidencial da Coreia do Sul.

A Coreia do Sul, em reação à campanha de balões do Norte, ativou seus alto-falantes de linha de frente para expandir transmissões de mensagens de propaganda e músicas de K-pop.

Estas campanhas de retaliação, ao estilo da Guerra Fria, estão a aumentar as tensões entre os rivais e ambos ameaçam com medidas mais fortes e alertam para eventuais consequências graves.

A animosidade entre as Coreias, divididas pela guerra, está no seu ponto mais alto em anos graças as crescentes ambições nucleares do Norte e a expansão do Sul de exercícios militares combinados com os Estados Unidos e o Japão em resposta às ameaças do Norte.