Avião com 61 pessoas cai no Brasil. Não há sobreviventes

Um avião de passageiros despenhou-se esta sexta-feira numa zona residencial da cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, no Brasil.

A bordo seguiam 61 pessoas: 57 passageiros e quatro tripulantes. Não há sobreviventes, avançam as autoridades locais. Inicialmente, tinha sido avançado que no aparelho seguiam 61 pessoas.

O avião turboélice modelo ATR-72, com capacidade para 68 passageiros, pertence à companhia Voepass Linhas Aéreas.



As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o ATR-72 a perder altitude em espiral e a despenhar-se de barriga, incendiando-se de seguida.

O avião fazia a ligação entre Cascavel, no Paraná, e o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.



O governador Tarcísio de Freitas disse que as duas caixas negras do avião já foram resgatadas e reiterou que as autoridades de aviação no Brasil já abriram uma investigação.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, confirma à Renascença que não há portugueses entre as vítimas deste acidente.