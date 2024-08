UE pede conclusão de negociações sobre cessar-fogo na Faixa de Gaza

"A União Europeia (UE) está com o Egito, Qatar e Estados Unidos da América no apelo para a conclusão, sem demoras, do acordo para um cessar-fogo e libertação de reféns", escreveu o Alto-Representante cessante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, na rede social X (antigo Twitter).

A União Europeia juntou-se esta sexta-feira ao apelo dos Estados Unidos, do Egito e do Qatar para a conclusão de um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza , cenário de uma guerra entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas .

As declarações de Borrell surgem depois dos Estados Unidos, Egito e Qatar terem exigido na quinta-feira que Israel e o Hamas fechem definitivamente um acordo de cessar-fogo em Gaza, numa reunião marcada para 15 de agosto, com o objetivo de o implementar sem mais demoras.

Os 27 países do bloco comunitário "reiteram o apoio total para a mediação que acabe com este ciclo de sofrimento insuportável", acrescentou Josep Borrell.

"Pedimos a ambos os lados que retomem as discussões urgentes na quinta-feira, 15 de agosto, em Doha ou no Cairo, para colmatar todas as lacunas restantes e iniciar a implementação do acordo sem mais demoras", realçaram os três mediadores, numa declaração conjunta.

A nota, assinada pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, pelo homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, e o emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, sublinhou ainda que "é tempo de proporcionar alívio imediato tanto ao povo sofredor de Gaza como aos reféns sofredores e às suas famílias".

Em reação ao comunicado, o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, adiantou que uma delegação israelita vai viajar na próxima quinta-feira para se reunir com os mediadores, com o objetivo de chegar a acordo sobre os detalhes finais do acordo de cessar-fogo.