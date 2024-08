Marcelo envia condolências pelas vítimas de desastre aéreo no Brasil

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem de solidariedade ao seu homólogo brasileiro, Lula da Silva, pelas vítimas do acidente aéreo ocorrido hoje em São Paulo.

Numa nota oficial a Presidência indica que Marcelo Rebelo de Sousa "enviou uma mensagem de solidariedade e pêsames ao Presidente do Brasil Lula da Silva, lamentando o acidente aéreo em São Paulo que causou numerosas vítimas, enviando um abraço fraterno e de sentimentos pela perda de tantas vidas humanas".

Segundos informações prestadas pelo chefe de Estado brasileiro, os 58 passageiros e quatro tripulantes que se encontravam no avião que caiu ao início da tarde de hoje no interior do estado brasileiro de São Paulo terão morrido, não havendo sobreviventes.

"Acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 58 passageiros e quatro tripulantes e parece que todos morreram", afirmou Lula da Silva, que se encontrava a discursar numa cerimónia de lançamento de uma fragata, no estado brasileiro de Santa Catarina.

Ao receber a notícia, o chefe de Estado brasileiro pediu ainda à plateia "um minuto de silêncio para as vítimas".

Um avião com a capacidade de transportar até 68 passageiros despenhou-se às 13:25 (17:25 em Lisboa) no município brasileiro de Vinhedo, no Estado de São Paulo.

De acordo com o portal G1, o avião bimotor terá partido de Cascavel, no estado do Paraná, com destino a Guarulhos, estado de São Paulo.