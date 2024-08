Governo exige libertação de político com nacionalidade portuguesa detido na Venezuela

O Governo de Lisboa exigiu esta sexta-feira às autoridades da Venezuela a "libertação imediata e incondicional" de um político luso-venezuelano, informa o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa publicação na rede social Twitter.

Williams Dávila Barrios, político da oposição e ex-governador do Estado de Merida, foi detido na quinta-feira, "de modo arbitrário e com saúde precária", revela o gabinete do ministro Paulo Rangel.

O político com nacionalidade portuguesa terá sido detido durante um protesto contra o Presidente Nicolás Maduro.

Williams Dávila Barrios tem contestado publicamente os resultados das eleições presidenciais, que deram a vitória a Maduro.



O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas disse esta sexta-feira à agência Lusa que dois luso-venezuelanos se encontram detidos na Venezuela devido à sua participação em manifestações contra Nicolás Maduro, estando o Governo português a acompanhar o caso.