Entre mentiras e insultos, Trump aposta em três debates para travar Kamala Harris

Os insultos também fizeram parte dos mais de 60 minutos de conferência. O ex-Presidente reforçou que “se alguém que eu conheça é judeu e vai votar na Kamala, devia fazer um exame à cabeça” e, em resposta a uma pergunta – que descreveu como “estúpida” - sobre a falta de comícios, Trump disse que a adversária nestas eleições “não é inteligente”.

Donald Trump também parece continuar a preparar terreno para declarar qualquer derrota na eleição de novembro como um resultado manipulado, ao afirmar que a nomeação de Kamala Harris é “inconstitucional”.

Quando Joe Biden desistiu da recandidatura, ainda era apenas o presumível nomeado do Partido Democrata à Casa Branca: apesar de as votações nas eleições primárias no partido já terem sido concluídas, o processo ainda não tinha sido encerrado através da votação dos delegados eleitos por cada estado. Trump repetiu ainda um dos seus maiores êxitos, declarando que “ninguém falou para multidões maiores do que eu” - nem Martin Luther King Jr., alegou, na marcha de 1963 em Washington D.C., quando falou para cerca de 250 mil pessoas, de acordo com a agência responsável pelos parques dos EUA. O comício que deu origem ao ataque de 6 de janeiro de 2021 teve 53 mil pessoas, segundo a comissão especial da Câmara dos Representantes que investigou os acontecimentos desse dia.