Catalunha. Cancelada operação para prender Puidgemont

"Aconteça o que acontecer, quando nos voltarmos a encontrar poderemos gritar juntos de novo." Eis o que prometeu Carles Puidgemont à chegada a Barcelona, esta quinta-feira, sete anos depois de ter fugido da Catalunha.

Num discurso mesmo em frente ao Arco do Triunfo, no centro da cidade, que juntou uma multidão de pessoas, o ex-presidente do governo da Região Autónoma criticou aquilo que considera ser a "politização da justiça".

"Transformaram o ser catalão em algo suspeito. Nestes sete anos, a repressão causou estragos. E continuará a fazê-lo enquanto a politização da justiça não parar", atacou.

Primeiras imagens da chegada de Puidgemont a Barcelona.