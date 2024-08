Ucrânia. Pelo menos cinco civis morrem em ataques russos em várias regiões

Pelo menos cinco civis morreram esta quinta-feira em ataques russos em várias regiões da Ucrânia, anunciaram as autoridades locais, quando decorre uma incursão das tropas comandadas por Kiev na Rússia.

Um homem de 22 anos e a sua irmã de seis anos foram mortos num atentado bombista russo no pátio de uma escola em Mogritsia, na região de Sumy, lamentou o governador regional Volodymyr Artioukh.

Outros dois civis morreram num ataque em Kostyantinivka, perto da cidade de Chassiv Iar, um dos epicentros dos combates durante várias semanas na região de Donetsk, segundo o governador, Vadym Filachkine.

Na cidade de Nikopol - situada ao longo do Dniepre, um rio que serve de linha da frente natural entre os exércitos ucraniano e russo naquela zona - as forças russas "atacaram um hospital com artilharia", matando um homem de 50 anos, anunciou o líder regional, Sergui Lyssak.

A polícia nacional disse ainda ter retirado 1.010 crianças, ao longo de três dias, das zonas mais perigosas da região de Donetsk, estando mais 3.723 crianças de 28 localidades ainda à espera de transferência para fora do campo de batalha.

Durante vários meses, o Exército russo continuou o seu lento avanço na região de Donetsk, onde pode, segundo os observadores, capturar cidades importantes se esta tendência se mantiver.

As forças ucranianas, por sua vez, iniciaram uma incursão armada na região fronteiriça russa de Kursk, na terça-feira, onde os combates continuaram ao longo do dia de hoje.