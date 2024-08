Tentativa de ataque terrorista no concerto da Taylor Swift. Suspeito queria "matar um grande número de pessoas"

O jovem de 19 anos detido quarta-feira na Áustria planeava um atentado suicida num dos concertos da cantora norte-americana Taylor Swift em Viena, com o objetivo de "matar um grande número de pessoas", segundo os serviços secretos locais.

Em conferência de imprensa, Omar Haijawi-Pirchner, diretor dos Serviços de Informação (DSN), informou sobre a "confissão completa" do jovem, que "tencionava cometer um atentado com explosivos e armas brancas".

"O seu objetivo era matar-se a si próprio e a um grande número de pessoas, hoje ou amanhã, durante o concerto", acrescentou.

As autoridades encontraram material dos grupos terroristas Estado Islâmico (EI) e Al-Qaida na casa de um dos suspeitos.

O Governo austríaco, através dos ministros da Administração Interna e dos Negócios Estrangeiros, garantiu ter sido "evitada uma tragédia".

"Uma tragédia foi evitada" nos concertos da cantora norte-americana, mas a situação é "grave", afirmou o titular da Aministração Interna, Gerhard Karner, informando que o principal suspeito, entre três detidos, confessou os seus planos e tinha muito trabalho avançado no fabrico do explosivo.

Entretanto, um terceiro jovem foi detido, suspeito de estar ligado ao caso.



Além do jovem com 19 anos e outro com 17, ambos detidos na quarta-feira, esta quinta-feira as autoridades austríacas revelaram que foi detido também um adolescente de 15 anos.

Em declarações à rádio ORF, o diretor da Segurança Pública revelou que um dos detidos, o mais velho e o principal suspeito, tinha em casa substâncias químicas e aparelhos técnicos que evidenciam “ações concretas” de preparação de um ataque terrorista.

O jovem de 19 anos, que está ligado ao Estado Islâmico, foi detido em Ternitz, uma cidade a cerca de 60 quilómetros da capital Viena, local onde realizar-se-iam os concertos da artista norte-americana.

Eram esperadas quase 200 mil pessoas, no total dos três espetáculos que estavam previstos.