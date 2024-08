Protestos antirracismo enchem ruas do Reino Unido após motins de extrema-direita

Milhares de polícias e manifestantes contra o racismo reuniram-se esta quarta-feira nas ruas de Inglaterra, desafiando grupos de extrema-direita que não apareceram após mais de uma semana de violentos ataques racistas contra muçulmanos e imigrantes.

O Reino Unido foi atingido por uma série de tumultos que eclodiram no início da semana passada, depois de três crianças (incluindo a portuguesa ???) serem mortas num ataque com faca em Southport, no noroeste da Inglaterra, desencadeando uma onda de mensagens falsas online que identificaram erroneamente o suposto assassino como um migrante islâmico.

Várias publicações online disseram que manifestantes de extrema-direita antimuçulmanos teriam esta quarta-feira como alvo uma lista de centros de imigração, centros de apoio a migrantes e escritórios de advocacia especializados, levando muitas empresas a fechar mais cedo e algumas lojas a tapar as janelas.