Kamala Harris, "guerreira alegre", promete dar prioridade a famílias da classe média

Kamala Harris prometeu esta quarta-feira dar prioridade à classe média se for eleita para a Casa Branca nas eleições de 2024. Num comício nos arredores de Denver, no importante estado do Michigan, a campanha do Partido Democrata continuou a apresentação de Tim Walz aos eleitores, usando as origens do Midwest norte-americano do governador do Minnesota para mostrar a proximidade da candidatura aos norte-americanos fora das grandes cidades.

"Quando for Presidente, a minha prioridade no primeiro dia vai ser reduzir os preços, enfrentar as grandes empresas que se envolvem em manipulação ilegal de preços, enfrentar os senhorios empresariais que aumentam injustamente as rendas para as famílias trabalhadoras, enfrentar a indústria farmacêutica e limitar o custo dos medicamentos de receita médica para todos os americanos", declarou a vice-presidente dos EUA.