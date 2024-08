Joe Biden não tem "certeza" sobre transição pacífica caso Trump perca eleições

"Se Trump perder, não tenho a certeza", referiu o Presidente democrata, depois de questionado sobre a possibilidade de haver uma transição pacífica do poder, de acordo com um excerto de uma entrevista à estação CBS.

"Vejam o que estão a tentar fazer agora nos distritos eleitorais locais, onde as pessoas contam os votos", frisou Biden, acrescentando: "ou a colocarem as pessoas em estados onde vão contar os votos".

Também esta quarta-feira a candidata democrata voltou a alertar para o perigo que Trump representa para a democracia norte-americana, num novo comício de campanha com o companheiro de corrida recém-anunciado, Tim Walz, no coração do `centro-oeste`, em estados cruciais que vão decidir as presidenciais de novembro.

Harris vincou que Trump "prometeu abertamente que, reeleito, seria ditador desde o primeiro dia, que utilizaria a Justiça contra os seus inimigos políticos".

"Qualquer pessoa que sugira a revogação da Constituição dos Estados Unidos nunca mais deveria ter a oportunidade de defender o selo do Presidente dos Estados Unidos", frisou.