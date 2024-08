​Israel aceita reunião sobre cessar-fogo e reféns

Israel vai enviar uma equipa para negociar a libertação de reféns e um cessar-fogo com o Hamas numa reunião marcada para 15 de agosto.



O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

“Seguindo a oferta dos Estados Unidos e dos mediadores, Israel enviará no dia 15 de agosto a delegação de negociadores ao local a ser determinado, a fim de finalizar os detalhes e implementar o acordo-quadro”, disse o gabinete de Netanyahu.

Os EUA, o Qatar e o Egito apelaram a Israel e ao Hamas que retomem as negociações de paz na quinta-feira da próxima semana, 15 de agosto, que poderão ter lugar em Doha ou no Cairo.

O objetivo é limar as arestas da proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza e iniciar a sua implementação o mais depressa possível.

“É tempo de concluir a proposta de cessar-fogo e de libertar os reféns e os prisioneiros”, refere um comunicado conjunto dos EUA, Qatar e Egito.

A reunião de 15 de agosto é proposta numa altura em que a situação no Médio Oriente vive uma nova escalada do conflito, após o assassinato do líder político do Hamas, em Teerão, e de um comandante do Hezbollah, em Beirute.