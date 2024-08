Catalunha. Puidgemont critica a "politização da justiça" na chegada a Barcelona

"Aconteça o que acontecer, quando nos voltarmos a encontrar poderemos gritar juntos de novo". É o que promete Carles Puidgmont à chegada a Barcelona, esta quinta-feira, sete anos depois de ter fugido da Catalunha.

Num discurso mesmo em frente ao Arco do Triunfo, no centro da cidade, que juntou uma multidão de pessoas, o ex-presidente do governo da Região Autónoma criticou aquilo que considera ser a "politização da justiça". "Transformaram o ser catalão em algo suspeito. Nestes sete anos, a repressão causou estragos. E continuará a fazê-lo enquanto a politização da justiça não parar", atacou.

"Enquanto quatro juízes governarem mais do que um Parlamento, o Partido Popular puder controlar a segunda câmara do Supremo Tribunal pela porta das traseiras e o Vox possa exercer processos privados para perseguir dissidentes políticos [esta politização vai continuar]", considerou Puidgemont, ao som de aplausos dos presentes.

Apesar do visível aparato da sua chegada, Puidgemont arrisca ser detido pelas autoridades espanholas. Isto porque o Tribunal Constitucional Espanhol considerou ilegal o referendo para a indepência que o na altura governante catalão promoveu junto da população.

Neste momento não se sabe o paradeiro do político. Ao mesmo tempo, fontes políciais citadas pela RTVE dão conta de uma "operação jaula" para deter Puidgemont.