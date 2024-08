Catalunha. Polícia continua a procurar Puigdemont, mas governo já tem presidente

Segundo o jornal “ ABC ”, esta tarde, já com o debate da investidura a decorrer, os Mossos d`Esquadra reativaram a “Operação Jaula”. Isso levou o presidente do Junts per Catalunya, Albert Batet Canadell, a pedir a suspensão devido à falta de “condições de normalidade democrática".

A sessão não foi interrompida, e Salvador Illa, líder do Partido Socialista da Catalunha, foi eleito na primeira ronda como líder do governo e presidente da Generalitat. A eleição foi conseguida com o apoio dos independentistas do ERC e dos comunistas, cujos objetivos principais são a soberania fiscal da região, o fim da caixa espanhola de investimentos e proteger o modelo monolingue do catalão no sistema educativo, de acordo com o "El Mundo".

Os socialistas não governavam a Catalunha há 14 anos. Na rede social X, Pedro Sánchez, o presidente do governo espanhol, elogiou Salvador Illa, declarando que é "exatamente o que a Catalunha precisa".