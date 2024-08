Catalunha. Polícia continua a procurar Puigdemont, mas governo já tem presidente

Como num truque de magia, Carles Puidgemont evaporou-se (alegadamente com a ajuda de um elemento das forças policiais) sem deixar rasto. E deixou a investidura do novo Governo, liderado pelo Partido Socialista da Catalunha , num caos.

Esta quinta-feira, Puigdemont apareceu, discursou e desapareceu . Isto, apesar de a polícia da Catalunha, os Mossos d`Esquadra, ter montado uma operação - "Operação Jaula" - com o propósito de deter o ex-presidente do governo da Região Autónoma, que, há sete anos, havia saído de Espanha.

Como consequência, o presidente do Junts, Albert Batet Canadell, pediu a suspensão devido à falta de “condições de normalidade democrática".

Segundo o jornal “ ABC ”, esta tarde, já com o debate da investidura a decorrer, os Mossos d`Esquadra reativaram a “Operação Jaula” para tentar deter Puidgemont.

No entretanto, de acordo com a agência “EFE”, Jordi Turull, secretário-geral do Junts, foi chamado a depor pelos Mossos.

Carles Puigdemont está sob um mandado de detenção por peculato relacionado com o referendo da independência da Catalunha em 2017, considerado ilegal pelos tribunais espanhóis. Puigdemont mantém que o referendo foi legal e que as acusações não são válidas.

O parlamento espanhol aprovou, em maio, uma lei de amnistia para os acusados com base no referendo de 2017, mas o Supremo Tribunal manteve os mandados para Puigdemont e duas outras pessoas, determinando que a lei não se aplica a estas pessoas.

[Em atualização.]