​Astronautas retidos no espaço poderão voltar só em 2025 e à boleia

A NASA admite que os seus dois astronautas que estão retidos desde o início de junho na Estação Espacial Internacional podem regressar apenas em 2025, à boleia de um aparelho da empresa SpaceX, do empresário Elon Musk.



Em conferência de imprensa, na quarta-feira, responsáveis da NASA revelaram que os problemas da nave Starliner ainda não foram ultrapassados e que têm estado a discutir com a empresa de Musk a hipótese de deixarem dois lugares vagos numa próxima viagem que a SpaceX venha a fazer, para, no regresso, trazerem os dois astronautas retidos.

Os astronautas Butch Wilmore, 61 anos, e Suni Williams, 58 anos, partiram no início de junho para uma missão que seria de oito dias, para testar a cápsula Starliner, da Boeing. No entanto, o aparelho começou a revelar problemas no motor e sofreu uma fuga de hélio.

Já foram agendadas três datas para o regresso da Starliner, mas nenhuma foi cumprida e neste momento não há mais nenhuma em cima da mesa.

Desde 2020 que a NASA tem usado os serviços da Space X para levar os seus astronautas para a Estação Espacial Internacional. A agência espacial norte-americana também pretendia usar os mesmos serviços da concorrente da SpaceX, a Boeing, mas os testes preliminares não correram bem.

A viagem do Starliner em junho deste ano foi a primeira com tripulação a bordo de uma cápsula da Boeing.