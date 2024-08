Antigo ministro moçambicano Manuel Chang condenado nos EUA

Manuel Chang, antigo ministro moçambicano das Finanças, foi condenado esta quinta-feira nos Estados Unidos por participação numa fraude de dois mil milhões de dólares.

Em causa estão empréstimos a três empresas estatais para desenvolver a indústria pesqueira em Moçambique.

Os jurados consideraram Manuel Chang culpado de conspiração para cometer fraude eletrónica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro no caso conhecido como “Títulos de atum”.

O julgamento durou três semanas e realizou-se no tribunal federal de Brooklyn, em Nova Iorque.

Chang tenciona recorrer da condenação, disse o advogado de defesa, Adam Ford, aos jornalistas à saída do tribunal.

De acordo com a acusação, a empresa de construção naval Privinvest pagou a Manuel Chang sete milhões de dólares em subornos em troca da aprovação de uma garantia do Governo de Maputo para empréstimos a três empresas estatais para desenvolver a indústria pesqueira do país africano e melhorar a segurança marítima.

Os empréstimos foram concedidos pelo Credit Suisse e pelo banco russo VTB.

O antigo ministro das Finanças recebeu a verba através de uma conta num banco suíço, controlada por um amigo, enquanto que outros responsáveis moçambicanos combinavam subornos com a Privinvest numa tentativa para encobrir Chang, segundo o Ministério Público.

Os projetos acabaram por ruir e as companhias estatais ficaram em situação de falência devido aos empréstimos contraídos, deixando os investidores com perdas de milhões de dólares.