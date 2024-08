União Europeia aprova primeiro pagamento de pacote de 50 mil milhões para a Ucrânia

Os governos da União Europeia aprovaram esta terça-feira o primeiro pagamento do pacote de 50 mil milhões de euros de ajuda para a Ucrânia. O país candidato à UE vai receber cerca de 4,2 mil milhões de euros para apoiar a reconstrução.

De acordo com o comunicado do Conselho da União Europeia, os 27 decidiram que a Ucrânia cumpriu nove condições de um conjunto de reformas colocadas como condição para os pagamentos. As reformas incluem a "gestão das finanças públicas, a governança de empresas estatais, o ambiente de negócios, energia e desminagem".

A decisão aprovada estabelece ainda que Kiev conseguiu progredir na luta contra a corrupção e branqueamento de capitais, nomeando um novo diretor para a Agência Nacional de Prevenção da Corrupção.

Os 27 países da UE também sublinharam a necessidade de entregar os fundos do Mecanismo para a Ucrânia o mais rapidamente possível, "dada a difícil situação fiscal na Ucrânia".



O Mecanismo para a Ucrânia entrou em vigor a 1 de março de 2024, e prevê 50 mil milhões de dólares de financiamento ao país em empréstimos e fundo perdido até 2027. 32 mil milhões estão dedicados para reformas e investimentos previstos no Plano para a Ucrânia.

Desde a entrada em vigor, o Mecanismo para a Ucrânia já pagou 6 mil milhões (para suprir uma interrupção no fluxo financeiro para o país) e 1,89 mil milhões em pré-financiamento.