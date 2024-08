Trump elogiou Tim Walz em 2020 por reação a protestos por morte de George Floyd

Donald Trump elogiou Tim Walz, o candidato do Partido Democrata a vice-presidente nas eleições de 5 de novembro, em 2020, pela reação aos protestos e motins após o homicídio de George Floyd em maio desse ano. Os republicanos têm optado por atacar o parceiro de Kamala Harris por demorar a responder, enquanto governador do Minnesota, aos protestos em Minneapolis, em que mais de mil edifícios, incluindo uma esquadra da polícia, foram incendiados.

De acordo com a "ABC News", Donald Trump apoiou, a 1 de junho de 2020, a resposta de Walz aos protestos. A declaração foi obtida através da gravação de uma chamada do então Presidente dos Estados Unidos da América com um grupo de vários governadores, cinco dias depois de um polícia ter estrangulado George Floyd até à morte.

No áudio, é possível ouvir Trump a reconhecer a presença de Tim Walz, que chamou de "tipo excelente", na chamada, declarando que "concordo totalmente com a forma como ele geriu os últimos dias".

Donald Trump referiu-se depois à ativação da Guarda Nacional do estado do Minnesota, sugerindo que foi o seu encorajamento que levou Walz a tomar essa opção, algo que a campanha democrata nega. "Chamaste grandes números e os grandes números derrubaram [os manifestantes] tão depressa que foi como pinos de bowling", gabou-se Trump.