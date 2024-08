Furacão Debby causa pelo menos seis mortos no sudeste dos EUA

Pelo menos seis pessoas morreram nos Estados Unidos na sequência do furacão Debby, que causou inundações nas históricas cidades de Savannah e Charleston, nos estados da Georgia e da Carolina do Sul, respetivamente.

A polícia de Gulfport, no estado da Florida, disse esta terça-feira ter resgatado o corpo de um homem de 48 anos que tinha sido dado como desaparecido, no dia anterior, avançou a televisão WTSP-TV.

A polícia disse que Brian Clough tinha ancorado um veleiro a cerca de 15 metros da costa, que mais tarde foi encontrado parcialmente afundado, apenas com um cão a bordo.

As autoridades já tinham confirmado quatro mortes relacionadas com o Debby na Florida e outra na Georgia.

O Debby atingiu a costa do Golfo da Florida na segunda-feira como um furacão de categoria 1 e, apesar de entretanto ter sido classificado como uma tempestade tropical, continua a varrer o sudeste dos EUA com chuvas torrenciais.

A chuva causou na terça-feira inundações em zonas a oeste da cidade de Savannah, onde os bombeiros usaram barcos para retirar residentes e entregar água engarrafada e mantimentos a pessoas que se recusaram a abandonar as suas casas.

Também houve relatos de inundações, no centro da cidade de Charleston, onde durante a noite de terça-feira se registaram mais de 25 centímetros de chuva.

O governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, disse na terça-feira que o impacto do Debby não foi tão mau como se temia, mas alertou os residentes que a ameaça de inundação poderá continuar muito depois do centro da tempestade ter passado.

Também se registaram inundações em parte da metrópole de Nova Iorque, no nordeste dos Estados Unidos, após fortes chuvas intensificadas pela humidade trazida pelo Debby, disseram os meteorologistas.

O serviço de gestão de emergências de Nova Iorque alertou a população para o potencial de inundações repentinas, tendo lançado drones com altifalantes em alguns bairros para instar as pessoas que vivem em caves a estarem prontas para fugir a qualquer momento.

O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos disse que mais chuvas fortes são possíveis em Nova Iorque entre quinta-feira a sábado.

Mais de 155 mil edifícios permaneciam sem eletricidade na Florida e na Georgia.

O Debby é a quarta tempestade tropical a formar-se na bacia do Atlântico na presente temporada, que começou a um de junho.

Até agora já se formaram Alberto, Beryl e Chris, o segundo dos quais se tornou um furacão de categoria 5, a mais alta na escala de intensidade Saffir-Simpson.