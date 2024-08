Donald Trump acusa Harris e Walz de serem comunistas

O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, acusou esta quarta-feira os dois candidatos democratas, Kamala Harris e Tim Walz, de ser comunistas e sugeriu que em breve debaterá com a vice-Presidente.

Em entrevista à estação televisiva norte-americana Fox News, o ex-Presidente republicano disse que a equipa democrata partilha as ideias do senador Bernie Sanders, um dos mais progressistas do Congresso dos EUA.

"Não podia estar mais entusiasmado" por Harris ter feito esta "escolha chocante", disse Trump, referindo-se a Walz.

"Essa candidatura quer que este país se torne comunista imediatamente, se não antes. Não queremos segurança. Não queremos nada. Ele é muito a favor dos transexuais", disse Trump.

O ex-Presidente alegou que Walz é mais radical do que Harris em questões como a imigração e o crime.