Derrocada na Alemanha. Dois mortos e quatro pessoas resgatadas dos escombros

Duas pessoas morreram e várias ficaram soterradas depois do andar de um hotel ter ruído parcialmente durante a noite, perto das margens do rio Mosela, na localidade alemã de Kroev, a 120 quilómetros de Frankfurt.

Pelo menos quatro pessoas já foram resgatadas com vida dos escombros: uma criança de dois anos foi salva e sofreu apenas ferimentos leves, juntamente com duas mulheres e um homem.

Três outras pessoas continuam à espera de resgate, mas estão em contacto com os serviços de emergência enquanto continuam as manobras - delicadas - de salvamento.

“Devido à natureza dos danos, esta é uma operação extremamente exigente”, indica um comunicado inicial da polícia local, onde se acrescentava que o edifício só poderia ser acedido pelas equipas de emergência com a máxima cautela. "É um castelo de cartas", admitiu o porta-voz da equipa de desastres, Jörg Teusch, em conferência de imprensa, citada pelo jornal alemão Der Spiegel.



Os socorristas acreditam que 14 pessoas estavam no edifício quando o piso superior colapsou, por volta das 23h00. Cinco pessoas conseguiram escapar sem ferimentos.



A polícia disse que 31 vizinhos também foram retirados das suas casas no edifício danificado para sua própria segurança.

No local permanecem mais de 250 operacionais, que participam nas operações de resgate no local, que, nesta altura do ano, é muito procurado por turistas. As equipas de socorro estão a utilizar microfones para comunicar com os soterrados - que estarão gravemente feridos -, bem como drones e cães de intervenção cinotécnica.

Desconhecem-se, para já, as causas desta derrocada.

[Notícia atualizada às 10h20 para atualizar o número de mortos e resgatados]