​Covid-19 na Aldeia Olímpica. Há pelo menos 40 infetados

Há pelo menos 40 casos de Covid-19 entre atletas que participam nos Jogos Olímpicos de Paris. A informação é avançada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).



Numa conferência de imprensa, Maria Van Kerkhove, responsável da OMS, alerta que a doença e o vírus “ainda circulam muito” e apela ao reforço da vacinação.

“Nos últimos meses, independentemente da estação, muitos países têm tido surtos de Covid, incluindo nos Jogos Olímpicos onde, neste momento, pelo menos 40 atletas testaram positivo”, informou.

Um dos 40 atletas infetados é o nadador britânico Adam Peaty que testou positivo no dia a seguir a ter vencido a medalha de prata nos 100 metros bruços. Outro caso é Lani Pallister, nadadora australiana, que também testou positivo e teve de desistir dos 1.500 metros livres femininos.

Kerkhove garante que a organização das Olimpíadas trabalhou com a OMS para prevenir a circulação do vírus e que foram tomadas as medidas corretas, dando como exemplo a utilização de máscaras.

Ainda assim, os Jogos Olímpicos não escapam à tendência europeia que está com uma taxa de positividade na ordem dos 20%, quando a nível mundial está nos 10%.

A responsável da OMS mostra-se preocupada com a queda da taxa de vacinação.

“Nos últimos dois anos, temos visto um alarmante declínio da vacinação, especialmente entre os profissionais de saúde e as pessoas acima dos 60 anos, dois dos grupos mais vulneráveis. Isto tem de ser urgentemente invertido”, advertiu.

A OMS recomenda que todos, sobretudo os que pertencem aos grupos considerados de risco, sejam vacinados anualmente.

“A nossa preocupação é que com tão baixa taxa de vaciação e com tanta circulação do vírus, se surgir uma variante que seja mais severa, a suscetibilidade das pessoas de risco desenvolverem uma forma grave da doença é enorme”, explicou a responsável da OMS.