O que sabemos sobre Tim Walz, o "vice" de Kamala Harris?

Tim Walz, o governador do Minessota, será o parceiro de Kamala Harris na corrida à Presidência dos Estados Unidos, avançou, esta terça-feira, a CNN Internacional.

Tim Walz, de 60 anos, é um ex-membro da Guarda Nacional do Exército dos EUA e um ex-professor cujo perfil cresceu nas últimas semanas, definindo-se como um defensor eficaz de Kamala Harris.

O governador, que não fazia parte dos primeiros nomes considerados possíveis após a ascensão de Harris ao topo da candidatura Democrata - mas acabou por figurar no topo das escolhas juntamente com Josh Shapiro - , atacou Trump e Vance como "estranhos" - um insulto viral que a campanha de Harris adotou prontamente.

Ex-membro da Câmara dos Representantes eleito por um círculo de tendência republicana, Walz provou ser atrativo para os eleitores rurais brancos, embora também tenha defendido políticas progressistas como governador. Entre as conquistas no Minnesota estão refeições escolares gratuitas e a expansão de licenças remuneradas. Embora o Minnesota seja um estado solidamente democrata, está perto do Wisconsin e Michigan - dois estados cruciais - tanto geograficamente como socialmente.

A CNN Internacional, que cita quatro fontes próximas do processo, escreve que foi durante a última semana que Kamala Harris se aproximou mais de Walz, e que uma série de eventos terão levado a candidata a escolher o também presidente da Associação de Governadores Democratas.

O anúncio formal deverá ser feito ainda esta terça-feira, conforme tinha sido anunciado. Ainda segundo a CNN, uma equipa da campanha de Kamala Harris estava junto da mansão do governador para acompanhá-lo até Filadélfia, onde Walz deverá comparecer ao lado da candidata democrata no primeiro comício a dois da campanha.