Kamala Harris já escolheu o seu vice: Tim Walz, governador do Minnesota

A decisão era entre os governadores da Pensilvânia e do Minnesota. A escolha recaiu sobre o segundo. Kamala Harris, confirmada na segunda-feira como candidata presidencial do Partido Democrata, já tem o seu vice, avança a CNN Internacional. Tim Walz, o governador do Minessota, será o seu parceiro na corrida à Presidência dos Estados Unidos.

A CNN Internacional, que cita quatro fontes próximas do processo, escreve que foi durante a última semana que Kamala Harris se aproximou mais de Walz, e que uma série de eventos terão levado a candidata a escolher o também presidente da Associação de Governadores Democratas.

O anúncio formal deverá ser feito ainda esta terça-feira, conforme tinha sido anunciado. Ainda segundo a CNN, uma equipa da campanha de Kamala Harris estava junto da mansão do governador para acompanhá-lo até Filadélfia, onde Walz deverá comparecer ao lado da candidata democrata no primeiro comício a dois da campanha.

Em atualização