Kamala Harris indecisa entre Josh Shapiro e Tim Walz para "vice"

Kamala Harris reduziu a busca por um candidato do Partido Democrata a vice-presidente a dois finalistas: o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e o governador do Minnesota, Tim Walz , disseram à Reuters três fontes próximas da campanha esta segunda-feira. A candidata já tem assegurada a nomeação dos Democratas e tem conseguido encurtar a diferença para Donald Trump nas sondagens, superando-o até em alguns dos estados mais importantes para as eleições presidenciais de 2024 .

Ex-procurador-geral do estado, Shapiro daria ainda mais importância histórica à candidatura Democrata, sendo o primeiro vice-presidente judeu do país, enquanto Harris procura tornar-se a primeira mulher negra e sul-asiática americana eleita presidente dos EUA.

Josh Shapiro, de 51 anos , é uma estrela em ascensão do Partido Democrata, com altos índices de aprovação na Pensilvânia - cujos 19 votos eleitorais fazem deste estado um de vitória obrigatória tanto para Harris como para Trump.

Ex-membro da Câmara dos Representantes eleito por um círculo de tendência republicana, Walz provou ser atrativo para os eleitores rurais brancos, embora também tenha defendido políticas progressistas como governador. Entre as conquistas no Minnesota estão refeições escolares gratuitas e a expansão de licenças remuneradas . Embora o Minnesota seja um estado solidamente democrata, está perto do Wisconsin e Michigan - dois estados cruciais - tanto geograficamente como socialmente.

Além de Shapiro e Walz, os concorrentes incluíam o senador americano Mark Kelly, do Arizona; o secretário de Transportes, Pete Buttigieg; o governador do Kentucky, Andy Beshear; e o governador do Illinois, JB Pritzker.

Os candidatos serão informados sobre a escolha esta segunda-feira à noite ou na terça-feira de manhã, segundo disseram fontes à Reuters. A campanha de Harris esta a planear um anúncio nas redes sociais com a dupla candidata à Casa Branca, de acordo com responsáveis da campanha com conhecimento dos planos.

No fim de semana, Harris esteve reunida com a equipa responsável pela verificação dos vários candidatos - liderada pelo ex-procurador-geral Eric Holder, cujo escritório de advocacia Covington & Burling LLP examinou as finanças e o histórico dos potenciais "vices". Holder e o seu escritório fizeram apresentações detalhadas sobre cada um dos finalistas, de acordo com várias fontes familiarizadas com o processo.

Segundo as mesmas fontes, Kamala Harris está a avaliar a decisão juntamente com o marido, Doug Emhoff, o cunhado Tony West, e um pequeno círculo de assessores e conselheiros.

Sete cidades em cinco dias

Na ronda pelos estados decisivos, Harris e o candidato a vice-presidente vão passar por sete cidades em cinco dias: Filadélfia, na Pensilvânia; Eau Claire, no Wisconsin; Detroit, no Michigan; Durham, na Carolina do Norte; Savannah, na Geórgia; Phoenix, no Arizona; e Las Vegas, no Nevada. A campanha vai realizar comícios em campi universitários, universidades historicamente negras, sindicatos e restaurantes.