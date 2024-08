Israel defende que novo líder do Hamas seja "eliminado rapidamente"

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Israel Katz, afirmou esta terça-feira que o novo líder do Hamas deve ser "eliminado rapidamente", no dia em que Yahya Sinwar foi nomeado novo líder político do movimento islamista após o assassinato de Ismail Haniyeh, na passada semana, em Teerão.

"A nomeação do arqui-terrorista Yahya Sinwar como líder do Hamas, em substituição de Ismail Haniyeh, é mais uma razão para o eliminar rapidamente e riscar esta organização desprezível do mapa", afirmou Katz na rede social X.