Arsenal nuclear em renovação. Nova bomba dos EUA é 24 vezes mais poderosa que a de Hiroshima

Os Estados Unidos da América estão a desenvolver uma bomba nuclear com 24 vezes mais potência do que a bomba “Little Boy”, lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima há exatamente 79 anos. Depois de décadas de redução dos arsenais nucleares, a política de dissuasão voltou a orientar as opções estratégicas do único país a usar estas armas em guerra.

Anunciada em outubro de 2023, a nova B61-13 vai ser uma variante da bomba B61, criada na década de 1960 como uma alternativa mais leve do que as bombas de então, e com potência variável - permitindo a quem a opera escolher o poder explosivo da bomba. Esta arma é transportada no exterior de aeronaves de alta velocidade.

A nova arma vai ter uma potência semelhante a uma das variantes da B61 atualmente em uso – isto é, um máximo de 360 quilotoneladas de TNT. A bomba “Little Boy”, largada sobre Hiroshima pelo bombardeiro “Enola Gay” às 8h15 locais, explodiu com uma força de 15 quilotoneladas de TNT a 580 metros de altitude, matando entre 90 mil e 166 mil pessoas.

Apesar disso, esta nova arma fica longe das armas mais potentes alguma vez produzidas pelos EUA, cujo poder explosivo era de 25 megatoneladas, ou 25 mil quilotoneladas, de TNT. A arma mais poderosa alguma vez detonada pelos EUA, chamada "Castle Bravo" e testada no atol de Bikini, atingiu as 15 megatonelas de TNT (graças a um erro de cálculo dos engenheiros do laboratório de Los Alamos).



Bomba para uso em combate e alvos estratégicos

As bombas nucleares B61 cumprem dois papéis: o estratégico, para atingir alvos fulcrais para o esforço de guerra e economia do país adversário, e o tático, para uso em batalha. São ainda bombas de gravidade, não-guiadas – isto é, sem um sistema de navegação, seguindo simplesmente uma trajetória balística.

A decisão de desenvolver a nova variante da bomba é justificada por os competidores dos EUA continuarem a “expandir, diversificar e modernizar as suas forças nucleares enquanto aumentam a dependência em armas nucleares”, segundo o documento divulgado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos.