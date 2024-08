Primeira-ministra do Bangladesh renuncia e foge do país

A primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, renunciou e fugiu do país nesta segunda-feira na sequência da onda de protestos contra o governo e que já levaram à morte de centenas de pessoas devido à repressão policial das manifestações. Um governo interino será formado, mas sem incluir o partido de Hasina, anunciou o chefe do exército.

Esta segunda-feira, uma multidão invadiu os terrenos da residência presidencial sem qualquer oposição, saqueando o interior do edifício. Um homem, por exemplo, equilibrava uma cadeira de veludo vermelho com bordas douradas na cabeça. Outro segurava uma braçada de vasos. Noutro ponto de Daca, diversos manifestantes subiram ao topo de uma estátua do pai de Hasina, o fundador do Estado, Sheikh Mujibur Rahman, e começaram a cinzelar a cabeça da estátua com um machado.

O chefe do exército, o general Waker-Uz-Zaman, anunciou a renúncia da primeira-ministra durante um discurso transmitido na televisão, no qual anunciou à nação que será formado um governo interino. No discurso, apelou à paz e prometeu justiça para aqueles que foram mortos durantes a agitação.



Em breve, explicou, irá reunir-se também com o presidente Mohammed Shahabuddin para discutir o caminho que o país deve seguir.