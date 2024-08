Militares dos EUA feridos em ataque a base no Iraque

Vários militares dos EUA ficaram feridos esta segunda-feira, num ataque contra uma base militar no Iraque, disseram três fontes norte-americanas à Reuters, num momento em que as preocupações na região aumentam após o assassinato de membros importantes dos grupos militantes Hamas e Hezbollah na semana passada.

Falando sob condição de anonimato, os oficiais do exército dos Estados Unidos da América disseram que o suposto ataque com um rocket ocorreu na base aérea de Al Asad, no Iraque, e ressalvaram que as informações iniciais podem ser alteradas.

"Os funcionários da base estão a realizar uma avaliação dos danos pós-ataque", acrescentou um dos oficiais.

Dois rockets Katyusha foram disparados na segunda-feira contra a base no oeste do Iraque. Uma fonte disse que os rockets caíram dentro da base.

Na semana passada, os EUA realizaram um ataque no Iraque contra indivíduos que, segundo as autoridades norte-americanas, eram militantes que se preparavam para lançar drones e representavam uma ameaça às forças dos EUA e da coligação.

Os EUA estão a preparar-se para o Irão cumprir a promessa de retaliação pelo assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, ocorrido no final de julho em Teerão — um de uma série de assassinatos de figuras importantes do grupo militante palestiniano, enquanto a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza avança.

O Pentágono disse que enviará caças e navios de guerra adicionais para o Médio Oriente, enquanto Washington busca reforçar as defesas após as ameaças do Irão e seus aliados Hamas e Hezbollah.