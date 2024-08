Mais de 120 mortos devido ao calor em Tóquio

Mais de 120 pessoas morreram em Tóquio devido a problemas de saúde relacionados com o calor, em julho, o mais quente registado no país, segundo dados do Instituto Médico Legal da capital japonesa.

Os dados provisórios apontam para 123 mortes por insolação, enquanto 3.647 pessoas foram levadas para o hospital devido a sintomas de insolação, mais 573 do que no mesmo mês do ano passado.

Nas últimas duas semanas, Tóquio esteve em alerta quase ininterrupto devido às temperaturas elevadas.

O maior número de idas ao hospital (304) ocorreu a 8 de julho, quando a temperatura diurna em Fuchu, no centro de Tóquio, subiu aos 39,2 graus Celsius.

As autoridades de Tóquio estão a pedir à população para tomar os cuidados necessários, nomeadamente que se hidrate.

Esta é a primeira vez que o número de mortos devido ao calor ultrapassa os 100 na capital japonesa desde 2018, quando o Japão registou o verão mais quente dos últimos 72 anos, desde 1946.