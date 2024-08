Israel anuncia morte de comandante do Hamas em bombardeamento a escola

As Forças Armadas israelitas anunciaram esta segunda-feira que o comandante do batalhão Al-Farkan das Brigadas Ezzedin al-Qassam, braço armado do movimento islamita palestiniano Hamas, foi morto no bombardeamento de domingo da escola Hassan Salama, no bairro de Al-Nasr, na cidade de Gaza.

Além do comandante dessa milícia do Hamas, Jaber Aziz, cerca de 30 pessoas morreram no ataque, segundo o balanço das autoridades da Faixa de Gaza.

"Este domingo, aviões de combate atacaram terroristas do Hamas que operavam no complexo de comando e controlo da organização escondido nas escolas Hassan Salama e Al-Nasr, na cidade de Gaza", precisou o comunicado militar.

Informações dos serviços secretos israelitas situavam Aziz na escola Hassan Salama, o que motivou o ataque, que matou "vários outros terroristas", segundo Israel.

Jaber Aziz juntou-se à Brigada Al-Farkan em 2020, participou no ataque de 07 de outubro e também em ações posteriores contra as forças israelitas que entraram na Faixa de Gaza.

"Aziz era uma importante figura de comando nos combates, e a sua morte é um duro golpe para o Hamas", sublinhou o Exército israelita.