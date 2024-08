Depois do parasita no cérebro, o urso morto. Candidato à Casa Branca confessa ter largado urso num parque em Nova Iorque

O atual candidato presidencial diz que recolheu o urso para o esfolar, e que “ia pôr a carne no frigorífico” - o que ressalva ser legal no estado de Nova Iorque. Com o urso na mala do carro, o grupo foi caçar até tarde, conta Robert F. Kennedy Jr., e no final foi diretamente para um jantar num restaurante em vez de passar por casa e deixar o corpo do urso.

No vídeo, Robert F. Kennedy Jr. afirma que não matou o urso, contando à atriz Roseanne Barr – apoiante de Donald Trump – que encontrou o animal na berma de uma estrada na zona norte do estado de Nova Iorque enquanto levava um grupo de pessoas a caçar.

Não há só dois candidatos à Casa Branca, e um dos outros acaba de conseguir bater o seu próprio recorde de história mais estranha do ciclo eleitoral. O independente Robert F. Kennedy Jr. confessou este domingo ter largado um urso morto no principal parque de Nova Iorque em 2014 , através de um vídeo publicado nas redes sociais – filmado para se antecipar à revelação do estranho caso num perfil da “The New Yorker”.

Depois do jantar, continua o candidato independente, o membro do clã Kennedy apercebeu-se que tinha de ir diretamente para o aeroporto, e recordou-se de uma série de acidentes de bicicletas na cidade de Nova Iorque. Nesse momento, optou por deixar o corpo do urso no famoso Central Park, manipulando o local para fazer parecer que tinha sido um acidente de bicicleta a matar o urso.

O vídeo foi divulgado para Robert F. Kennedy Jr. se antecipar à publicação de um perfil sobre ele próprio na revista “The New Yorker”, em que a história surge, já quase no fim, no meio do relato do envolvimento do candidato com o movimento anti-vacinas, que se tornou proeminente durante a pandemia de covid-19.

No artigo surge ainda uma foto de Robert F. Kennedy Jr. com o urso morto na mala do carro, em que finge estar a ser mordido pelo animal.

O aparecimento do urso morto no Central Park foi noticiado pelo “The New York Times” em 2014. A jornalista que escreveu a notícia foi, curiosamente, Tatiana Schlossberg, prima em segundo grau de Robert F. Kennedy Jr..