Blinken acredita que Irão e Hezbollah podem atacar Israel já esta segunda

Perante uma escalada do conflito no Médio Oriente,(...)

Nas próximas 24 a 48 horas, o Irão poderá atacar Israel. O alerta foi feito por Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, durante um encontro com os líderes do G7. Segundo o Axios, site de notícias norte-americano, Blinken acredita que Irão e Hezbollah podem atacar já esta segunda. O jornal cita três fontes com conhecimento sobre o assunto.

Embora só tenha sido noticiado esta segunda-feira, o aviso do secretário de Estado norte-americano terá sido feito no domingo, durante uma reunião (por videoconferência) que teve como principal objetivo levar os sete países mais industrializados do mundo (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, e ainda um representante da União Europeia) a fazer pressão política sobre o Irão e o Hezbollah.



Segundo o mesmo site, os Estados Unidos pretendem evitar a escalada do conflito no Médio Oriente, não só impedindo um eventual ataque do Irão e do Hezbollah sobre Telavive, mas também afastar uma subsequente resposta israelita.

Para Blinken, uma resposta diplomática organizada é a melhor forma de minimizar mais ataques na região e, ao mesmo tempo, de evitar uma guerra total.

Nos últimos dias, o Hezbollah, grupo xiita apoiado pelo Irão, tem atacado Israel em retaliação contra a morte de um líder militar em Beirute e do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão.