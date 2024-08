Trump volta a atacar governador da Georgia em comício

Donald Trump voltou a acusar o governador republicano da Geórgia de responsabilidade por ter perdido as presidenciais de 2020 para o Presidente norte-americano, Joe Biden, num comício em Atlanta, no sábado.

Ainda antes do comício, o candidato republicano e ex-presidente atacou o governador Brian Kemp nas redes sociais e disse que Kemp devia estar a "lutar contra o crime, não contra a Unidade e o Partido Republicano".

Já no comício, Trump atacou Kemp, durante cerca de 10 minutos, culpando-o pela derrota em 2020 e por não ter impedido um procurador distrital local de processar o então Presidente norte-americano e vários colaboradores pelos esforços para anular os resultados eleitorais.

"É um tipo mau. É um tipo desleal. E é um governador muito mediano", disse Trump. "O pequeno Brian, o pequeno Brian Kemp. Mau tipo".

Em resposta, na rede social X (antigo Twitter), Kemp aconselhou Trump a parar de "se envolver em insultos pessoais mesquinhos, atacar colegas republicanos ou remoer o passado".

Milhares de pessoas lotaram o comício de Donald Trump em Atlanta, no sudeste do país, também marcado por criticas à vice-Presidente norte americana, Kamala Harris, que há quatro dias encheu o mesmo local.

Trump entrou no local com o candidato a vice-presidente, o senador do Ohio, JD Vance, que foi o primeiro a discursar.

Vance disse que foi Trump quem expos o “encobrimento maciço da incapacidade mental do Presidente”, no debate entre os dois realizado em junho, na sequência do qual Joe Biden renunciou à candidatura a novo mandato.

E acusou Kamala Harris de ser cúmplice no encobrimento ao público do verdadeiro estado de Biden.

"Qualquer pessoa que seja demasiado cega para ver a incompetência de Biden, ou, sejamos honestos, demasiado desonesta para o admitir, não merece ser comandante em chefe", disse. "Kamala Harris não vai ser promovida a Presidente dos Estados Unidos”, acrescentou.

Democratas e Republicanos estão a apostar na Geórgia, um estado que em 2020 foi ganho por Joe Biden por 11.779 votos.