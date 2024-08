Polícia Marítima resgata oito migrantes a sul da ilha de Sardenha

Os elementos da Polícia Marítima que se encontram em missão em Itália, no âmbito da Operação “THEMIS”, da Agência FRONTEX, resgataram, na noite de quinta-feira, oito migrantes de nacionalidade argelina, a cerca de 15 milhas náuticas (aproximadamente 28 quilómetros) a sul de Sant´Antíoco, na ilha de Sardenha.

Na sequência de um alerta da Guarda Costeira Italiana, a informar para a existência de uma embarcação com migrantes a bordo, os elementos da Polícia Marítima deslocaram-se de imediato para o local.

À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima intercetaram uma embarcação com oito pessoas a bordo, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos e de nacionalidade argelina, tendo resgatado e transportado os oito migrantes, por questões de segurança, para o porto de Sant'antioco, onde foram entregues às autoridades competentes.

A Polícia Marítima encontra-se, desde 10 de julho do presente ano, integrada na Operação Conjunta "THEMIS" da Agência FRONTEX, nesta que é a sua sétima participação, e tem como missão controlar e vigiar as fronteiras marítimas italianas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia e de órgão de polícia e de polícia criminal.

Desde 2017, ano em que a Polícia Marítima iniciou a participação na então Operação "Triton", que desde 2018 se designa como Operação "THEMIS", a Polícia Marítima já realizou mais de 500 missões.