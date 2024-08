Kyiv ordena evacuação de várias localidades no leste da Ucrânia

A Ucrânia anunciou este domingo a retirada de crianças e de seus pais de várias zonas da região de Donetsk, no leste do país, onde a Rússia tem reivindicado avanços nos últimos dias.

"O inimigo está a bombardear cidades e aldeias todos os dias nestas zonas. Por conseguinte, foi decidido retirar as crianças com os seus pais ou outros representantes legais", afirmou o governador da região de Donetsk, Vadym Filachkine, citado pela agência France-Presse (AFP).

O governador apresentou ainda uma lista de localidades em zonas em que a Rússia diz ter conquistado terreno.

Durante o dia de hoje, Moscovo anunciou que conquistou uma nova aldeia nesta região.

No seu relatório diário, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que capturou a aldeia de Novosselivka Persha, na região oriental de Donetsk -- palco da maior parte dos combates.

"As unidades do grupo de tropas do centro libertaram a localidade de Novosselivka Persha (...) no decorrer de operações ativas", indicou o departamento governamental, citado pela agência France-Presse (AFP).

A aldeia está localizada a cerca de 20 quilómetros da cidade de Avdiivka, capturada por Moscovo em fevereiro deste ano.