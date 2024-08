Hezbollah volta a atacar Israel com dezenas de rockets

Imagens divulgadas pelas agências internacionais e nas redes sociais mostram as anti-aéreas israelitas a responder ao ataque do Hezbollah.

O bombardeamento teve como alvo a Galileia, no norte de Israel.

O Hezbollah voltou este sábado a lançar dezenas de rockets contra território de Israel a partir do sul do Líbano. O ataque foi confirmado pelo grupo xiita.

Este é o segundo grande ataque no espaço de poucos dias levado a cabo pelo grupo xiita apoiado pelo Irão, em retaliação contra a morte de um líder militar em Beirute e do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão.

Perante uma escalada do conflito no Médio Oriente, o Presidente norte-americano disse este sábado que não sabe se o Irão vai recuar na ameaça de lançar um ataque direto contra Israel.

"Espero que sim. Não sei", declarou Joe Biden, questionado pelos jornalistas.

Entretanto, os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá pediram este sábado aos seus cidadãos que abandonem o Líbano imediatamente, perante a possibilidade de ataques.