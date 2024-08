Venezuela. Portugal e outros países europeus exigem divulgação de atas eleitorais e condenam detenções

Vários países europeus, entre os quais Portugal, voltaram a insistir este sábado na divulgação das atas eleitorais na Venezuela e condenaram as detenções dos líderes da oposição.

Numa declaração conjunta os líderes políticos de Portugal, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Polónia e Espanha apelaram "às autoridades venezuelanas para que divulguem rapidamente todas as atas eleitorais, por forma a garantir a total transparência e a integridade do processo eleitoral".

Os sete países europeus manifestaram "forte preocupação" com a situação no país após a contestada eleição presidencial do último domingo.

"A oposição indica que recolheu e publicou mais de 80% das atas eleitorais elaboradas por cada mesa de voto. Esta verificação é essencial para reconhecer a vontade do povo venezuelano", lê-se na declaração, que salienta que "os direitos de todos os venezuelanos, em particular dos líderes políticos, devem ser respeitados durante este processo".

A declaração conjunta condena ainda "veementemente qualquer detenção ou ameaça que lhes seja dirigida" e pede que seja respeitada a "vontade do povo venezuelano, bem como o seu direito de manifestação pacifica e a liberdade de reunião".

Marcelo apoia posição europeia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou também este sábado o seu apoio à "posição do Governo português, bem como dos Governos espanhol, francês, italiano, alemão, holandês e polaco".

Em nota publicada no site da Presidência, exige "a divulgação de todas as atas eleitorais, "para assegurar a transparência do resultado das eleições e o respeito pelos direitos de todos os venezuelanos, bem como assegurar a Democracia e as Liberdades".

Recorde-se que, na segunda-feira, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano proclamou Maduro Presidente eleito (2025-2031) com 51,2% (5,15 milhões) dos votos, tendo o principal candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, 44,2% (pouco menos de 4,5 milhões de votos).