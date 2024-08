Venezuela. Líder da oposição promete "luta até ao fim" em manifestação com milhares de apoiantes

A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, participou este sábado numa manifestação em Caracas e prometeu “lutar até ao fim”.



Maria Corina Machado promete continuar a sair às ruas da Venezuela e volta a acusar o regime do Presidente Nicolás Maduro de falsear os resultados das eleições de domingo passado.

Depois de vários dias escondida, a líder da oposição na Venezuela voltou a aparecer em público. Juntou-se a milhares de pessoas em Caracas e voltou a dizer que Maduro perdeu as eleições.

“Este país sabe que ganhámos, sabe que jamais o vamos abandonar. Vai ser luta até ao final. Se é dura? Sim, mas já sabíamos”, declarou.

“Temos avançado muito e contra todas as advertências. As pessoas saíram à rua no domingo, ganhámos e o mundo hoje sabe a verdade”, sublinhou Maria Corina Machado.