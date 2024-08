Esquadra incendiada e "violência grave" no norte de Inglaterra

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a esquadra de Sunderland a arder e os bombeiros a tentar apagar as chamas.

Este é o mais recente incidente nos protestos iniciados após o assassinato de três crianças, na localidade de Southport . O crime foi cometido por um jovem britânico de 17 anos, com autismo, filho de pais imigrantes do Ruanda.

A cidade de Sunderland, no norte de Inglaterra, foi esta sexta-feira palco de violentos confrontos. A esquadra central da polícia foi incendiada por um grupo de elementos ligados à extrema-direita.

A Polícia diz que está a enfrentar um cenário de "violência grave".

Centenas de pessoas manifestaram esta sexta-feira em Sunderland e um protesto mais e uma contra-manifestação também tiveram lugar em Liverpool, para onde foram enviados reforços policiais.

A secretária da Administração Interna avisa que os desordeiros - muitos ligados a movimentos de extrema-direita - vão pagar o preço pelos tumultos.

“A Polícia tem o total apoio do Governo para tomar as medidas mais fortes possíveis e garantir que eles enfrentem as consequências legais”, declarou Yvette Cooper.